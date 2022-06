Omicidio fidanzati di Lecce: condanna all'ergastolo per Antonio De Marco

(PRIMAPRESS) - LECCE - E' stato condannato all'ergastolo Antonio De Marco, reo confesso dell'omicidio dell' arbitro Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta.Sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Lecce. I due fidanzati sono stati uccisi il 21 settembre 2020 nella loro casa dal giovane, che per mesi era stato loro coinquilino. Furono massacrati con decine di coltellate.De Marco li uccise con ferocia perchè geloso della loro felicità. Per il 21enne non è stato disposto l'isolamento diurno per un anno, che la procura aveva richiesto. - (PRIMAPRESS)