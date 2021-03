Omicidio Fabbri: svolta con provvedimento d’arresto per l’ex marito e un conoscente. Il giallo della chiave duplicata

(PRIMAPRESS) - FAENZA - C’è, probabilmente una svolta nell’omicidio di Faenza con la morte di Ilenia Fabbri avvenuta il 6 febbraio scorso. Questa mattina all’alba la Polizia di Ravenna ha eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'ex marito della donna e di un suo conoscente, ritenuti il mandante e l'esecutore materiale dell’omicidio. Il movente del delitto sarebbe da ricondurre al profondo astio che l’uomo provava nei confronti della ex moglie a causa delle sue pretese economiche. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna e svolta dai poliziotti della squadra mobile di Ravenna e del Servizio Centrale Operativo di Roma, ha permesso di acquisire gravi elementi indiziari nei confronti dei due. Maggiori dettagli verranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle alle 10,30 di questa mattina in questura. Una testimonianza di un ferramenta avrebbe aperto la pista verso l’omicidio del conoscente a cui sarebbe stata fornito un duplicato della chiave che era in possesso dell’ex marito. - (PRIMAPRESS)