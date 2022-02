Omicidio di Grumo Nevano: ha confessato il vicino della 23enne uccisa nel suo appartamento

(PRIMAPRESS) - GRUMO NEVANO (NAPOLI) - Ha confessato Elpidio D'Ambra, il vicino di casa fermato per la 23enne Rosa Alfieri uccisa nel suo appartamento di Grumo Nevano. L'uomo nega però di averle usato violenza. Attesi esiti autoptici. Fermato ieri, l'uomo è il vicino di casa della giovane. Ad affittargli un appartamento nello stabile in cui viveva Rosa con la famiglia, era stato il padre della ragazza. Il corpo della giovane era in casa del 31enne, ma di lui si era persa traccia; 2 agenti in servizio lo hanno riconosciuto al pronto soccorso dell'ospedale napoletano San Paolo. - (PRIMAPRESS)