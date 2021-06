Omicidio Desiree Mariottini: oggi la sentenza per i 4 immigrati irregolari che la lasciarono agonizzante

(PRIMAPRESS) - ROMA - A distanza di poco meno di tre anni dalla morte di Desiree Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina, è attesa oggi 19 giugno, la sentenza di condanna nei confronti di 4 senegalesi irregolari ritenuti responsabili di violenza sessuale di gruppo e omicidio volontario. Il 19 ottobre del 2018, dopo essere stata abusata in un immobile abbandonato di via dei Lucani nel quartiere San Lorenzo a Roma, la ragazza sotto effetto di droghe era stata lasciata agonizzante. Il 14 dicembre scorso il pm Pizza chiede l'ergastolo per Mamadou Gara, 27 anni, e Brian Minteh, 43 anni e Alinno Chima, 47 anni, e Yusif Salia. - (PRIMAPRESS)