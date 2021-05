Omicidio Daniele Tanzi a Parma: fermato un giovane. Avrebbe agito per gelosia

(PRIMAPRESS) - PARMA - Fermato un ragazzo per l'omicidio di Daniele Tanzi, 18 anni, la scorsa notte a Parma in un edificio abbandonato dove si era appartato con la sua ragazza. A ucciderlo sarebbe stato l'ex fidanzato della donna. Avrebbe agito per gelosia. Il giovane avrebbe confessato dopo le accuse della ragazza. Il 18enne ucciso viveva e studiava nel Cremonese per diventare meccanico: è stato accoltellato più volte. Trovato in un canale un coltello ritenuto l'arma del delitto. Rinvenuti anche alcuni indumenti del presunto killer di cui si era liberato. - (PRIMAPRESS)