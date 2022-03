Omicidio Cologno Monzese: piantonato in ospedale il figlio 28enne della donna uccisa

(PRIMAPRESS) - MILANO - Si trova ancora in ospedale per un controllo cardiologico ma piantonato il figlio 28enne della donna di 61 anni, trovata morta accoltellata nella sua casa di Cologno Monzese (Milano). L'accusa è di omicidio volontario. La donna è stata trovata dai carabinieri, intervenuti su richiesta dei vicini che hanno sentito le grida. La vittima era riversa sul letto,il coltello usato era poco distante. In casa,oltre al figoiò 28enne,c'erano altre due figlie di 24 anni, gemelle che saranno nuovamente interrogate per stabilire la dinamica dei fatti. - (PRIMAPRESS)