Omicidio bimbo Città della Pieve: il Gip conferma il carcere per la madre ungherese che si dichiara innocente

PERUGIA - Il Gip di Perugia ha convalidato il fermo della madre del bimbo di 2 anni, morto a Città della Pieve, per omicidio volontario aggravato. Disposta la custodia cautelare in carcere. La donna, un ungherese di 44 anni, ha ribadito di essere innocente, dice l' avvocato, che sta valutando se richiedere una perizia psichiatrica.E il padre:"Ha rapito il mio Alex il giorno in cui avrebbe dovuto consegnarmelo perché il tribunale lo aveva affidato a me. E' scappata in Italia e lo ha ucciso".