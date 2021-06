Omicidio Ardea: una quarta persona scampata alla sparatoria. Polemiche sul ritardo del soccorso

(PRIMAPRESS) - ARDEA (ROMA)- "L'ambulanza è arrivata troppo tardi, dopo mezz'ora.Respiravano ancora,davano la mano al padre",a dirlo è la nonna materna dei due bimbi uccisi in una sparatoria ad Ardea (Roma). L'uomo che ha sparato, uccidendo anche un anziano, si è poi tolto la vita con la stessa arma, una pistola appartenuta al padre, ex guardia giurata. Dopo la morte del padre, l'aggressore non aveva denunciato l'arma. L'uomo, in passato, era stato sottoposto a Tso (Trattamento sanitario obbligatorio) e aveva minacciato la madre con un coltello. Sui ritardi dei soccorsi bisognerà capire i passaggi che sono intercorsi tra il 112 dove sembrerebbero arrivate le prime telefonate e L'unità di soccorso. - (PRIMAPRESS)