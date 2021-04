Omicidio afroamericano Wrights: proteste a Minneapolis contro la polizia. Biden "Nessuno sia sopra alla legge"

(PRIMAPRESS) - MINNEAPOLIS (USA) - Decine di arresti a Brooklyn Center,vicino a Minneapolis,dove è stato ucciso il 20enne afroamericano Daunte Wrights. Decine di persone sono state arrestate per violazione del coprifuoco e per non aver rispettato l'ordine di sgombrare. La polizia ha usato lacrimogeni e i manifestanti sono indietreggiati continuando a cantare'No Justice, no Peace' Il medico legale ha definito la morte di Wrights un "omicidio". L'agente -dice la Polizia- ha scambiato la pistola per un taser. "Assicurare che nessuno sia sopra alla legge", ha twittato Biden. - (PRIMAPRESS)