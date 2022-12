Omicidio 84enne Padova: arrestata la figlia Diletta Mioltello. Negate responsabilità sotto interrogatorio

(PRIMAPRESS) - PADOVA - È stata fermata dai carabinieri Diletta Miatello, la figlia 51enne dell'anziana donna uccisa ieri a San Martino di Lupari in provincia di Padova. Le ipotesi di reato sono per omicidio e tentato omicidio. Anche il padre 89enne, è stato trovato in fin di vita. Il fermo è giunto al termine dell'interrogatorio a cui è stata sottoposta la donn che abitava nella villetta bifamiliare dei genitori,rintracciata in in provincia di Vicenza, ore dopo il fatto ha negato ogni responsabilità. - (PRIMAPRESS)