Omicidi Roma, il sospettato De Pau: “Non ricordo…solo tanto sangue”. Era in cura psichiatrica

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'interrogatorio di circa 7 ore di Giandavide De Pau, il sospettato del triplice omicidio, avvenuto giovedì scorso nel quartiere Prati di Roma, non ha ottenuto un confessione. "Non ricordo", "Di quegli istanti ricordo solo tanto sangue". E' quanto si sarebbe limitato a dire De Pau, l'uomo sospettato di essere l'autore dell'uccisione delle due donne cinesi di un centro massaggi in via Riboty e della trans Marthe Torres. L'uomo, ora in stato di fermo,ha ricostruito con gli inquirenti cosa è avvenuoto la sera prima. "Ricordo che una donna cubana è arrivata a casa mia e abbiamo consumato droga, poi il giorno dopo ho preso un appuntamento a via Riboty".De Pau è da tempo in cura psichiatrica. Dopo l'interrogatorio l'uomo è stato trasferito a Regina Coeli. - (PRIMAPRESS)