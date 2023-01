Olocausto: domani lo ‘Speciale Tg1’ dedicato alla storia di Shlomo Venezia testimone di Aushwitz

(PRIMAPRESS) - ROMA - La storia di Shlomo Venezia, testimone diretto dell’assassinio sistematico e organizzato delle camere a gas di Auschwitz-Birkenau, è al centro dello "Speciale Tg1", realizzato in collaborazione con Rai Cinema, in onda venerdì 27 gennaio alle 00.20 su Rai 1, in occasione del Giorno della Memoria.

Il viaggio di Shlomo parte da Salonicco, in Grecia, e attraversa i luoghi della cattura e della deportazione di un’intera comunità per giungere in Italia, prima a Udine e poi a Roma. Una fotografia drammatica della vita di quel gruppo di deportati di cui Shlomo faceva parte: il Sonderkommando che, avendo il crudele compito di lavorare all’interno delle strutture preposte alla morte, era costretto a vivere a stretto contatto con i cadaveri e con l’orrore dello sterminio.

Nel farlo, emergerà lo spirito di Shlomo, un uomo sempre un passo avanti nel capire le situazioni, sopravvissuto grazie alla propria lungimiranza e ai consigli dei deportati con maggiore esperienza.

Il documentario "Il respiro di Shlomo", diretto da Ruggero Gabbai, unisce il racconto personale dei figli di Shlomo alla sua testimonianza diretta, grazie alla collaborazione dell'archivio della Memoria del Cdec-Centro di documentazione ebraica contemporanea.