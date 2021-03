OIM: "Mille migranti intercettati e riportati in Libia dalla Guardia Costiera"

(PRIMAPRESS) - LIBIA - "Nelle ultime 48 ore, quasi mille migranti sono stati intercettati e riportati in Libia dalla Guardia costiera e dalla sicurezza costiera". Lo scrive su Twitter l'Oim, Organizzazione internazionale per le migrazioni dal 2016 agenzia collegata Onu. "Squadre Oim erano presenti in tutti i punti di sbarco per fornire l'assistenza necessaria", continua nel post l'Oim e ribadisce: "La detenzione arbitraria deve finire". - (PRIMAPRESS)