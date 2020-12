Oggi si celebra la Giornata Mondiale dell'Aviazione Civile ma con i dati in rosso del trasporto aereo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ha poco da festeggiare la Giornata internazionale dell’aviazione civile che si celebra il 7 dicembre di ogni anno. L’iniziativa che è stata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni unite nel 1996 ratificando una celebrazione dell’Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile in occasione dell’anniversario della firma della Convenzione internazionale dell’aviazione civile del 1944, nell’anno della pandemia registra il collasso delle compagnie aeree. La Iata stima perdite sino a 113 miliardi di dollari nel 2020 ed un calo di oltre il 25% dei ricavi globali per il trasporto aereo dei passeggeri. - (PRIMAPRESS)