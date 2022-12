Oggi si celebra la Giornata mondiale dei diritti umani: la lunga lista delle violazioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si celebra oggi la Giornata mondiale dei diritti umani. La data è stata scelta per ricordare il giorno del 1948 in cui l'Assemblea Onu adottò la Dichiarazione universale dei diritti umani. Lo slogan scelto quest'anno è "Dignità, libertà e giustizia per tutti" e l'invito all'azione è #StandUp4HumanRights. La promessa di dignità e uguaglianza, esplicita nella Dichiarazione, è oggi minata. Il mondo sta affrontando la crisi climatica, la pandemia di Covid-19, crescenti conflitti, instabilità economica. Manifestazioni a Roma e in altre città. La lista dei diritti umani violati nel mondo è ancora lunga: dall'invasione dell'Ucraina alla repressione violenta delle proteste in Iran e le impiccaggioni sommarie, dal Myanmar a Taiwan.

"La Dichiarazione impegna i membri della Comunità internazionale a comportamenti coerenti con tali altissimi e irrinunciabili principi".L'Italia "conferma il suo impegno a favore delle iniziative di difesa e promozione dei diritti uma- ni sviluppate sia in ambito nazionale sia nel contesto internazionale". Così le parole del Presidente Mattarella nella giornata dei diritti umani. A Roma in corso una protesta contro la repressione iraniana. - (PRIMAPRESS)