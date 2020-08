Oggi si apre la camera ardente per il saluto a Cesare Romiti, l’uomo forte della Fiat e di Rcs

(PRIMAPRESS) - MILANO - Oggi 19 agosto si apre a Milano la camera ardente di Cesare Romiti morto ieri a Milano a 97 anni. Il dirigente della Fiat è stato per anni il braccio destro di Gianni Agnelli. Uscito dal mondo Fiat, guidò in qualità di presidente il gruppo Rcs dal 1998 al 2004. Alle 9 nella sede della Camera di Commercio di Milano in via Meravigli resterà aperta (fino alle 18) la camera ardente. Il funerale si svolgerà invece giovedì alle 15 a Cetona, suo “rifugio” provincia di Siena, nella chiesa di San Michele Arcangelo. - (PRIMAPRESS)