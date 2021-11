Oggi proteste a Roma: no green pass, discariche e transfobia nei cartelli in piazza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sabato di manifestazioni a Roma dove si mescolano insofferenze varie. In mattinata è previsto un sit-in nell' area di Bocca della Verità per dire 'no' alla discarica di Roncigliano e chiedere il ritiro dell'ordinanza dell'ex sindaca Virginia Raggi. Alle 15, circa 1000 persone, secondo la polizia, saranno al Circo Massimo per protestare contro il Green pass. "Liberiamo l'Italia.Un milione a Roma" è lo slogan. "Pensavate di dividerci, invece ci avete unito" si legge nella locandina.Nel pomeriggio un corteo nel centro della città per per ricordare le vittime di transfobia. - (PRIMAPRESS)