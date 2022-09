Oggi la regina Elisabetta II chiede alla premier Liz Truss la nomina del nuovo governo

(PRIMAPRESS) - BALMORAL (SCOZIA) - Questa mattina martedì 6 settembre, la regina Elisabetta II riceverà in Scozia, dove si sta prendendo la sua pausa estiva, il primo ministro britannico uscente Boris Johnson che ieri ha fatto pervenire le sue dimissioni in seguito all'elezione della rappresentante Tory, Liz Truss che assumerà l'incarico di primo ministro del Regno Unito.

La monarca di 96 anni tiene tradizionalmente udienze con i primi ministri uscenti e entranti a Buckingham Palace, la sua residenza ufficiale a Londra. Questa sarà la prima volta nei suoi 70 anni di regno la monarca nomina un nuovo primo ministro lontano da Buckingham Palace.

Johnson questa mattina, dunque, si recherà al castello di Balmoral, la residenza estiva della regina nelle Highlands scozzesi, per presentare formalmente le sue dimissioni. Anche il suo sostituto - il ministro degli Esteri Liz Truss sarà ricevuta oggi dalla regina che gli chiederà di formare un nuovo governo. - (PRIMAPRESS)