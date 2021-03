Oggi la giornata mondiale dell’acqua. Istat: “L’Italia è un colabrodo che disperde il 42% dell’acqua immessa in rete”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si celebra oggi la Giornata mondiale dell'acqua è una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, prevista all'interno delle direttive dell'agenda 21, risultato della conferenza di Rio. Sono oltre 2 miliardi di persone non hanno ancora accesso all’acqua potabile, più di 4 miliardi non dispongono di servizi igienici. Ieri Papa Francesco lo aveva ricordato dopo il suo Angelus. intanto ad essere significativi sono i dati dell'Istat: in Italia la rete idrica colabrodo: «Si perde il 42% dell’acqua immessa in rete» dicono dall'Istituto di analisi nell'ultimo rapporto. Si tratta di 156 litri al giorno per abitante. Quanto basterebbe a soddisfare ogni anno le esigenze idriche di circa 44 milioni di persone. Eppure, nel Recovery Plan non ci sarebbe nessun riferimento ad un piano di intervento per evitare lo spreco. - (PRIMAPRESS)