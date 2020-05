Oggi incontro dei governatori delle regioni con Conte. Potrebbero esserci aperture anticipate

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terrà oggi pomeriggio la videoconferenza con le Regioni con il premier Conte e il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. Non è escluso che possa arrivare da questo incontro anche una conferma sulla possibilità di anticipare alcune riaperture. Nel corso dell'appuntamento il presidente Stefano Bonaccini si farà portatore della richiesta di anticipare alcune riprese anche se resta fermo il principio della sicurezza è solo se le curve del virus non avranno nuove impennate.

“Dal Governo - ha detto Conte nell’incontro con Rete Imprese Italia- non c'è alcuna volontà di protrarre questo lockdown residuo" facendo riferimento alla vendita al dettaglio. “Se c'è la possibilità di anticipare qualche data, possiamo anche valutare delle aperture ulteriori", ha aggiunto. Con il piano del ministro della Salute e con le informazioni che Regioni ed enti locali dovranno mandare giornalmente, ha poi spiegato, "siamo nelle condizioni di un piano che ci consenta di tenere sotto controllo la curva del contagio anche a livello territorialmente molto circoscritto". "Dobbiamo affrontare un periodo di grandi sofferenze", ha detto il presidente del Consiglio agli imprenditori, insistendo sulla necessità di "lavorare tutti insieme e affrettarsi per portare questa settimana in Cdm il decreto legge" sulle misure economiche. - (PRIMAPRESS)