Oggi in Campidoglio la "Preghiera per la Pace" con Papa Francesco e rappresentanti di diverse religioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Papa Francesco prenderà parte al 34° incontro internazionale della Comunità di Sant’Egidio nello Spirito d’Assisi che quest’anno, a causa della pandemia, si svolge a Roma sul colle del Campidoglio, oggi pomeriggio 20 ottobre, in un’unica sessione pomeridiana. L’evento, intitolato “Nessuno si salva da solo. Pace e Fraternità”, vedrà la partecipazione del Patriarca Bartolomeo I° assieme a rappresentanti di ebraismo, islam e buddismo. Due i momenti dell’incontro: alle 16 le preghiere delle diverse religioni in luoghi distinti e l’incontro ecumenico alla presenza del Papa nella Basilica di Santa Maria in Ara Coeli. Poi, alle 17.15 la cerimonia finale nella piazza del Campidoglio - con la partecipazione del presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella - che si concluderà con la firma di un appello comune per la pace. - (PRIMAPRESS)