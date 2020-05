Oggi il rosario della pandemia di Papa Francesco dalla grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani in tutto il mondo

(PRIMAPRESS) - CITTA’ DEL VATICANO - Medici, infermieri, volontari, ma anche sopravvissuti al Covid, familiari che hanno visto morire un parente per la malattia e anche tre mamme che hanno messo al mondo un bimbo durante l’emergenza sanitaria. Sono alcuni dei testimoni del “tempo della pandemia” che questo pomeriggio accompagneranno il Rosario presieduto da papa Francesco nella Grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani. Un appuntamento straordinario a conclusione del mese mariano di maggio per chiedere l’intercessione della Madre di Dio in mezzo alla pandemia. La preghiera si terrà alle 17.30 e coinvolgerà i santuari di tutto mondo che a causa del coronavirus hanno dovuto interrompere le loro attività. In diretta e in mondovisione saranno collegati i santuari più grandi dei cinque continenti tra cui Lourdes, Fatima, Lujan, Milagro, Guadalupe e per quanto riguarda l’Italia San Giovanni Rotondo e Pompei. Ma l’invito è naturalmente rivolto a tutti. «Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio» è una delle due preghiere scritte da papa Francesco e indicate per accompagnare la recita del Rosario. - (PRIMAPRESS)