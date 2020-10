Oggi il ricordo del tragico rastrellamento di ebrei del 16 Ottobre 1943 al Portico di Ottavia a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il 16 ottobre 1943 cade l’anniversario della retata degli ebrei di Roma. 1259 persone, di cui 689 donne, 363 uomini e 207 tra bambini e bambine, furono radunate dalle truppe tedesche della Gestapo tra le ore 05:30 e le ore 14:00 di sabato 16 ottobre 1943 (da cui il ricordo di questo giorno come Sabato nero), principalmente in via del Portico d’Ottavia e nelle strade adiacenti ma anche in altre differenti zone della città di Roma. In 1 023 furono deportati direttamente al campo di sterminio di Auschwitz. Soltanto 16 di loro sopravvissero. “Questa data riporta alla mente uno dei capitoli più atroci della storia della nostra città. Portico d’Ottavia, dove avvenne il rastrellamento degli ebrei romani, non è solo un luogo che racconta di una persecuzione ma è soprattutto un monito - in particolare per le giovani generazioni - perché l’umanità non dimentichi”. Così, in una nota, il presidente dell’Assemblea Capitolina Marcello De Vito. - (PRIMAPRESS)