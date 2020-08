Oggi il 23°anniversario della morte di Lady Diana. Il futuro del regno nelle parole dell'indimenticata principessa

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Ventitré anni anni fà, il 31 agosto del 1997, Lady Diana perdeva la vita in un incidente stradale a Parigi mai del tutto chiarito per le cause che lo provocarono. Un triste anniversario che William ed Harry hanno voluto ricordare annunciando, con un comunicato stampa congiunto, che l’anno prossimo (iniziativa ritardata a causa del Covid) verrà installata nel giardino di Kensington Palace la statua dedicata alla loro mamma. Un omaggio per celebrare l’eredità lasciata dalla donna, ancora presente nei pensieri di molte persone.

Restano impresse le parole che Diana, ora che si sta parlando di una probabile abdicazione della Regina in favore del figlio Carlo per proteggere l’anziana testa coronata dall’esposizione al virus, quando in diverse interviste aveva manifestato senza mezze parole il suo pensiero circa l’attitudine dell’ex marito a governare. Non erano le parole di moglie delusa ma la valutazione caratteriale di un uomo poco incline allo spirito di adattamento. Per la principessa Diana era il figlio William che avrebbe potuto prendere il testimone reale e per questo aveva voluto che crescesse a contatto con il pubblico perché potesse interpretarne i bisogni e le ragioni. - (PRIMAPRESS)