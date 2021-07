Oggi Cabina di regia per le nuove misure anti-Covid. Interrogativi sul green pass e scuola

(PRIMAPRESS) - ROMA - La cabina di regia e il Consiglio dei ministri entro fine settimana per il nuovo decreto legge Covid mentre in Italia sono oltre 3.500 i nuovi positivi. E' quanto emerge in questi minuti da diverse fonti qualificate di governo. La questione green pass al chiuso divide ancora la politica anche se Confindustria a sorpresa fa sapere che senza certificati vaccinali si creeranno enormi disfunzioni. E poi c'è il capitolo del personale scolastico con circa il 30% non ancora vaccinato a poco più di due mesi dal ritorno a scuola. - (PRIMAPRESS)