Oggi allerta meteo in 13 regioni d'Italia dalla Lombardia alla Basilicata. Liguria e Piemonte hanno chiesto lo stato di calamità

Oggi 7 ottobre è allerta gialla per il maltempo in 13 regioni: Abruzzo,Basilicata,Calabria, Campania,Emilia Romagna,Lazio,Lombardia Marche, Molise, Puglia,Toscana,Umbria e Veneto. Previsti piogge e venti molto forti, in particolare su Nord e Centro. Salito a nove intanto il bilancio dei corpi ritrovati nel mar Ligure tra Ventimiglia e Sanremo. Le Regioni Liguria e Piemonte hanno chiesto lo stato di calamità.