Oggi alle 12 la cerimonia funebre per Raffaella Carrà nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli

ROMA - Si concluderà domani venerdì 9 luglio a Roma il lungo saluto dei cittadini romani e d turisti al feretro di Raffaella Carrà. La camera ardente nella Sala della Protomoteca in Campidoglio resterà aperta dalle ore 8 alle 11 di domani prima della cerimonia funebre che si terrà alle 12 nella Basilica romanica di Santa Maria in Ara Coeli che svetta sulle scale del Campidoglio, lì dove sorgeva il tempio di Giunone Moneta. Non tutti potranno assistervi e per questo cittadini avranno anche la possibilità di seguire le esequie in diretta attraverso un maxischermo che verrà allestito in piazza del Campidoglio.