Oggi alla Camera, approvazione divieto navi da crociera a Venezia e Commissione d'inchiesta Moby Prince

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 10 maggio, in Aula della Camera arriva il disegno di legge in materia di trasporti e traffico crocieristico nella Laguna di Venezia già approvato dal Senato. Il nuovo dispositivo vieterà l’attracco alle grandi navi da crociera fuori dalle acque protette della laguna e a ridosso della città. Sempre oggi verrà proposta l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul disastro della Moby Prince e sui troppi lati oscuri che ancora avvolgono l’incidente del 10 aprile 1991 nella rada del porto di Livorno in cui si scontrarono il traghetto e la nave petroliera Agip Abruzzo. Nella tragedia marittima persero la vita 140 persone e ci fu un solo sopravvissuto. - (PRIMAPRESS)