Oggi a Kiev un minuto di silenzio per ricordare la data dell'invasione. Il ringraziamento di Zelensky ai soldati

KIEV (UCRAINA) - In tutta l'Ucraina non occupata, oggi si ricorda un anno dall'inizio della resistenza contro l'aggressione russa, con un minuto di silenzio. Questa mattina il presidente Zelensky ha rivolto un ringraziamento attraverso la tv e la radio ai soldati ucraini: "Ogni giorno di libertà dipende da te, soldato ucraino, sei la persona più importante, la ragione per cui sono oggi ancora vivi milioni di ucraini. Sei il motivo per cui suonerà la vittoria". Così il presidente ucraino Zelensky alle truppe a Kiev a un anno dall'invasione. Zelensky ha chiesto un minuto di silenzio per commemorare "gli eroi" che combattono."Gloria a tutti quelli che ora stanno combattendo", "Il vostro sforzo rende più vicina la vittoria, decide se l'Ucraina esisterà "ha detto. Il silenzio è stato scandito dal suono di tamburi.