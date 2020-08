Oggi 6 agosto si apre la camera ardente in Senato per Sergio Zavoli. I funerali domani a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si apre questa mattina la camera ardente in Senato per l’estremo saluto dei parlamentari a Sergio Zavoli proclamato senatore nel marzo 2013 ricoprendo quattro legislature come membro del Partito Democratico. I funerali religiosi si svolgeranno venerdì 7 luglio alle 10 nella chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma. Poi, secondo la sua volontà, proseguirà per Rimini dove verrà tumulato. A Rimini verrà aperta la Camera ardente al Teatro Galli. Sarà possibile porgergli l'ultimo saluto venerdì pomeriggio dalle 17 alle 19 e sabato mattina dalle 10 alle 12. - (PRIMAPRESS)