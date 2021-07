Oftalmologia: la pandemia ha messo in lista 400 mila interventi di cataratta. Domani tavola rotonda con Garavaglia e Sileri

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il 18° congresso Internazionale della Società Oftalmologica Italiana che si è aperto oggi a Roma suona anche come una sorta di check per capire gli strasichi lasciati dalla pandemia. "Per noi il Covid è stato devastante. Abbiamo liste d'attesa incredibili con 400 mila cataratte non eseguite nel 2020, liste d'attesa che arrivano a 3 anni. Il 90 per cento delle persone affetto da maculopatia che per una serie di ragioni che consideriamo burocratiche, quindi risolvibili a nostro avviso, non ha accesso alle migliori cure. Per noi è un cruccio incredibile ed una responsabilità di cui dobbiamo rendere conto davanti a tutti i pazienti". Afferma il presidente SOI, Matteo Piovella. Ma guardando avanti che cosa ci riserva questa branca clinica? "Nel congresso ci impegniamo su alcuni temi, ad esempio la diffusione nel mondo della miopia tra i ragazzi dagli 8 ai 13 anni nei paesi asiatici è arrivata al 100 per cento. La preoccupazione è quella di evitare che la miopia elevata a 50-60 anni faccia perdere la vista. Abbiamo quindi messo a punto linee guida per tutelare questi bambini. Inoltre abbiamo una tecnologia, come quella della chirurgia della cataratta, fiore all'occhiello e biglietto da visita del SSN che per problemi economici ed organizzativi si è fermata agli anni 2000, a 20 anni fa. E purtroppo il bene della vista è sì importante ma ce ne rendiamo conto solo quando ci sfugge di mano".

Domani 8 luglio il congresso ospiterà una tavola rotonda all'Hotel Rome Cavalieri Hilton (ore 17) a cui parteciperanno il presidente SOI Matteo Piovella, Il Sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, il Ministro del turismo, Massimo Garavaglia, il Direttord Prevenzione Ministero della Salute, Giovanni Rezza e il Direttore della programmazione Sanitaria, Andrea Urbani. - (PRIMAPRESS)