Oftalmologia: la Fondazione G.B. Bietti raddoppia. Il presidente Mario Stirpe incontra Mattarella al Quirinale

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Fondazione Giovan Battista Bietti, nata per lo sviluppo e la ricerca Oftalmologica, oggi presieduta da Mario Stirpe, pioniere della chirurgia della retina in campo internazionale, ha completato la ristrutturazione della nuova sede di Roma. Si tratta dell'unico istituto di ricovero a carattere scientifico (IRCCS), dedicato alla salute degli occhi in Italia e che in questi giorni si è trasferito nella struttura dell'Ospedale Britannico di Roma consentendo di raggruppare in un unico center point, laboratori e blocco operatorio con l'obiettivo di allargare il range di visite ad oltre 50 mila prestazioni. L'importanza del polo sanitario ha portato il professor Stirpe ad essere ricevuto dal Presidente della Repubblica Mattarella insieme ai direttori Monica Varano e Angela Mastomatteo. - (PRIMAPRESS)