Odessa: resta il giallo dell’affondamento della nave ammiraglia russa Moskva con il suo carico di missili

ODESSA (UCRAINA) - È destinato a restare un giallo l'incendio che ha messo fuori combattimento l'incrociatore russo che ieri è stato trainata in un attracco sicuro per evitare la perdita totale di una importante riserva di missili a bordo. Chi ha colpito la nave ammiraglia della Russia nel Mar Nero? l'Ucraina ha sostenuto essere un attacco missilistico mentre il Cremlino ha accusato Kiev di prende- re di mira i suoi cittadini spingendosi oltre il confine. Il ministero della difesa russo ha det- to che l'esplosione della nave è stata il risultato dell'esplosione di munizioni e ha aggiunto che il danno originato dalla deflagrazione le ha fatto "perdere l'equilibrio" mentre veniva rimorchiata nel porto.