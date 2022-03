Odessa: la nave estone Helt affondata nel Mar Nero per una mina. Due naufraghi alla deriva

(PRIMAPRESS) - ODESSA (UCRAINA) - Una nave mercantile estone è affondata nel Mar Nero al largo del porto ucraino di Odessa dopo un'esplosione, secondo quanto riferito dal comandante della nave.

La nave da carico d Helt è affondata oggi mentre unità navali russe nel Mar Nero tentavano di prendere Odessa. dell'Ucraina.

Due membri dell'equipaggio hanno lanciato un sos mentre erano su una zattera di salvataggio ha riferito Igor Ilves, amministratore delegato della Vista Shipping Agency con sede a Tallinn. La società non è a conoscenza della posizione della zattera di salvataggio.

"La nave è affondata - ha detto Ilves -perchè potrebbe aver colpito una mina anche se Il sito web del bollettino marittimo ha riferito mercoledì che Helt era stata catturata dalla marina russa e veniva usato come scudo, anche se ciò non è stato verificato. - (PRIMAPRESS)