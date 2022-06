Ocse: questa mattina il discorso di apertura di Mario Draghi a Parigi

(PRIMAPRESS) - PARIGI - ll Presidente del Consiglio, Mario Draghi, a Parigi già da ieri sera con il con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, oggi 9 giugno parteciperà alla Cerimonia di apertura della Riunione a livello ministeriale del Consiglio dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

Ieri sera si era tenuta la cena di lavoro all'Eliseo fra il presidente francese, Macron e il premier Draghi e i due leader hanno parlato di guerra in Ucraina, sicurezza alimentare,autonomia energetica e hanno anche fatto il punto sui pros- simi vertici G7 e Nato, in programma a fine mese e sul Consiglio europeo.

Questa mattina Draghi pronuncerà nella sede dell'OCSE a Parigi il discorso di apertura della Conferenza ministeriale dell'Ocse. - (PRIMAPRESS)