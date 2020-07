Ocean Vikin ferma nelle acque di Porto Empedocle in attesa di disposizioni. Effettuati tamponi a bordo

(PRIMAPRESS) - AGRIGENTO - Nell’era “Salvini” il fermo della Ocean Viking con i 180 migranti a bordo avrebbe sollevato le ire del Pd e di parte del M5S fino a portare la cosa in tribunale. La cronaca di questi giorni vede ferma nella rada agrigentina di Porto Empedocle, la nave con il carico di migranti economici che attendono una risposta dalle autorità italiane, atteso che, lo sbarco in Italia è stato assegnato all’Italia nonostante ci fosse anche l’opzione Malta.

A bordo della nave i 180 migranti ieri sono stati sottoposti a tamponi per Covid-19. Al via il trasbordo dalla Moby Zazà di 169 migranti, al termine del periodo di sorveglianza coronavirus. Saranno, poi, portati in centri di accoglienza a Crotone. La sindaca di Porto Empedocle Carmina (M5S) mostra il suo disappunto per una situazione senza regole certe: "Alla Roma radical chic, dico che venite qui a vedere". - (PRIMAPRESS)