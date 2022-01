Obbligo vaccino over 50: questa la decisione in Cabina di Regia. Attesa l’approvazione del CdM

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dalla cabina di regia di Palazzo Chigi sulle nuove misure restrittive anti-Covid è uscita la proposta dell'obbligatorietà del vaccino per gli over 50 e non solo per la categoria di lavoratori ma per tutti coloro che si dovranno spostare in luoghi di aggregazione come centri commerciali. La proposta presentata alle Regioni e ora al vaglio del Consiglio dei ministri che si terrà entro questa sera 5 settembre.

Nella bozza del decreto si legge che l'obbligo vaccinale si applicherebbe a tutti i residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri, che «abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età»; l'obbligo varrebbe «fino al 15 giugno», e prevederebbe eccezioni per casi di «accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore».