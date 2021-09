Obbligo vaccinale, Cgil: “Il Governo si assuma la responsabilità di prevederlo per tutti”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Il governo e il parlamento si assumano la responsabilità politica di prevedere l'obbligo vaccinale per tutti i cittadini, obbligo previsto allo stato solo per il personale sanitario". Lo ribadisce il Comitato direttivo della Cgil approvando l'ordine del giorno dopo la riunione.Chiedono di considerere "necessario che vengano superate le contraddizioni nel governo sinora emerse" per determinare "un quadro normativo che assolva l'obiettivo di generalizzare la vaccinazione" per non creare "divisioni nei luoghi di lavoro". - (PRIMAPRESS)