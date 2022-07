Nuovo incendio nella zona Est di Roma: in fiamme due autodemolitori. Sgombrati due immobili

(PRIMAPRESS) - ROMA - Non sono ancora state circoscritte le fiamme che hanno avvolto un autodemolitore nella zona Est di Roma. Questa volta a prendere fuoco sono stati alcuni autodemolitori presenti in via Togliatti, a Centocelle, zona Est della Capitale. Le fiamme hanno prodotto una densa nube nera visibile in tutta la città e hanno provocato diversi boati e esplosioni. "E' una situazione drammatica. Il fuoco non è stato ancora circoscritto e gra- zie al vento sta raggiungendo anche la zona di via Papiria", afferma il presi- dente del V municipio,Caliste,che invita a "tenere chiuse le finestre". Evacuati due immobili al Quadraro. - (PRIMAPRESS)