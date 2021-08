Nuovo allarme Covid in Cina per la variante Delta. A Whuan test degli 11 milioni di abitanti

(PRIMAPRESS) - CINA - La Cina ricomincia da dove tutto è iniziato: a Wuhan la città che a fine 2019 per prima fece esplodere il grande dramma della pandemia da Covid-19. Ora è qui che scatta un nuovo allarme, tanto da dover testare di nuovo i suoi 11 milioni di abitanti a seguito della scoperta di 7 nuovi casi di contagio, i primi dopo oltre un anno. In corso "test completi dell'acido nucleico su tutti i residenti", fanno sapere le autorità. I timori sono concentrati soprattutto sulla variante Delta. I primi casi sono stati accertati lo scorso 20 luglio all'aeroporto internazionale di Nanchino. Wuhan è ritenuta particolarmente importanmte per il ruolo centrale nei trasporti della Cina. I positivi segregati in casa per la quarantena. - (PRIMAPRESS)