Nuovi sacerdoti, alla cerimonia di ordinamento a San Pietro il monito del Papa: "Allontanatevi dalla vanità"

CITTÀ DEL VATICANO - "Allontanatevi dalla vanità, dall'orgoglio dei soldi: il diavolo entra dalle tasche". Queste le parole rivolte da Papa Francesco a nove nuovi sacerdoti ordinati a San Pietro. "Siate poveri, come povero è il santo popolo fedele di Dio, poveri che amano i poveri. Non siate arrampicatori" aggiunge Bergoglio soffermandosi anche sui loro compiti e ammonendoli a non incorrere in certi errori: "Quando il sacerdote entra a fare l'imprenditore della parrocchia, del collegio, perde la vicinanza al popolo".