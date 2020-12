Nuove misure Covid: oggi incontro ministri e comitato scientifico per una possibile istituzione di Zona Rossa

(PRIMAPRESS) - ROMA - La curva dei nuovi positivi oscilla ancora intorno ai 18 mila nuovi casi e non accenna a diminuire con la complicità di una attenzione allentata nel periodo pre-natalizio dove gli assembramenti di ieri nelle principali vie delle grandi città mostrano la possibilità di sviluppare nuovi focolai che potrebbero dare il via ad una temuta nuova ondata. Il governo starebbe valutando la possibilità di nuove misure e di un'ulteriore stretta nei giorni festivi e prefestivi di Natale e Capodanno. Le nuove misure potrebbero essere decise oggi in un incontro fra capi-delegazione, ministri e Comitato tecnico scientifico. Non è esclusa l'istituzione di una zona rossa nazionale e si discute sull'apertura o meno dei ristoranti. Infine, chi abita in comuni con meno di 5.000 abitanti potrebbe spostarsi solo in un raggio di 30 km. - (PRIMAPRESS)