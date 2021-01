Nuove misure anti-Covid: oggi (ore 15) Speranza illustra in Parlamento le nuove restrizioni dal 16 gennaio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi alle 15, il ministro della Salute, Roberto Speranza sarà in Parlamento per annunciare il nuovo Dpcm che potrebbe essere firmato tra giovedì e venerdì. Tra le misure restrittive del nuovo provvedimento il rientro in zone rosse di diverse regioni tra cui molto probabilmente la Lombardia. Ci potrebbe essere forse una finestra aperta per i musei con una serie di limitazioni.

Intanto il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha convocato per giovedì mattina una nuova riunione con le Regioni, l'Anci e l'Upi per fare il punto sulle misure che andranno nel nuovo Dpcm in vigore dal 16 gennaio. All'ordine del giorno dell'incontro, in programma alle 9.30, anche un'integrazione sul piano dei vaccini. - (PRIMAPRESS)