Nuova Zelanda travolta da piogge torrenziali. Hipkins: Interi sobborghi sommersi dall’acqua”. Tre morti e un disperso

(PRIMAPRESS) - NUOVA ZELANDA - È stato di allerta in Nuova Zelanda per le inondazioni che hanno colpito la maggior parte delle città a causa di piogge torrenziali. Al momento sono almeno 3 le persone morte perchè travolte dall'acqua. Ad Auckland una persona risulta dispersa. "Il livello di devastazione in alcune aree è considerevole. Questo è un evento senza precedenti nella memoria recente", ha detto il premier Hipkins. L'inondazione improvvisa ha trasformato rapidamente molte delle strade della grande città in fiumi. Numerosi i dannI. Auto e abitazioni sono state sommerse dalle acque. - (PRIMAPRESS)