Nuova Zelanda: è ergastolo per Brenton Tarrant, il killer della strage xenofoba di 51 fedeli musulmani

NUOVA ZELANDA - Brenton Tarrant, il killer che uccise in diretta streaming 51 fedeli musulmani riuniti in una moschea neozelandese è stato condannato all'ergastolo senza condizionale. Si tratta di una sentenza senza precedenti nella storia della Nuova Zelanda. Tarrant compì una vera e propria carneficina a sangue freddo, motivato da "una ideologia razzista e xenofoba", ha dichiarato il giudice, che ha definito Tarrant "malvagio" e "disumano". I fatti risalgono a marzo del 2019 quando Tarrant aprì il fuoco in due moschee di Christchurch.