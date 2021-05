Nucleare: il presidente Usa Biden intenzionato a scongelare 1 miliardo di dollari nella trattativa con Teheran

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON (USA) - Il presidente americano Biden sta valutando di scongelare 1 mld di dollari di fondi iraniani da mettere sul tavolo della trattativa con Teheran, che potrebbero essere utilizzati per aiuti umanitari. Alla vigilia della ripresa dei colloqui di Vienna sul nucleare e su una possibile disponibilità di Teheran, il Dipartimento di Stato fa sapere anche come un'intesa per salvare l'accordo sul nucleare iraniano sia possibile prima delle elezioni nel Paese previste a giugno. I fondi a Teheran non sarebbero versati in contanti ma distribuiti attraverso il canale dello Swiss Humanitarian Trade arrangement. - (PRIMAPRESS)