Nucleare: Borrell (Ue) vola in Iran per rilanciare i negoziati con Teheran

TEHERAN (IRAN) - Il capo della diplomazia Ue, Borrell, è a Teheran per tentare di rilanciare i colloqui sul nucleare iraniano. Stamane incontrerà il ministro degli Esteri, Hossein Amir-Abdollahian, e altri responsabili del programma di energia. "La diplomazia è l'unico modo per un ritorno alla piena attuazione dell'accordo (del 2015, Ndr) e per superare le tensioni attuali", ha scritto Borrell in un tweet. I negoziati fra Iran, Russia, Cina, Usa, Francia, Regno Unito e Germania sono completamente fermi a Vienna da marzo scorso e solo la necessità di una nuova geopolitica sta spingendo ad attivare un rinnovato percorso di negoziati.