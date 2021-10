Nubifragio Catania: riprese le ricerche della donna scomparsa. Oggi riunione della Protezione Civile

(PRIMAPRESS) - CATANIA - I violenti nubifragi di ieri con due morti accertati, oggi hanno visto un allentamento della morsa del maltempo che ha fragellato tutta la provincia catanese. A Catania è in corso una riunione con il capo della Protezione civile Curcio per fare il punto della situazione. Sono anche riprese le ricerche della donna dispersa a Scordia. Il sindaco ha disposto la chiusura di negozi, scuole e uffici nel tentativo di limitare gli spostamenti. Restano aperti i servizi pubblici essenziali e gli ospedali. In tutta l'area rimane l'allerta arancione. - (PRIMAPRESS)