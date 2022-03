Novara: morta la 15enne sbalzata da una giostra a Galliate. Festeggiava il suo compleanno

(PRIMAPRESS) - NOVARA - È morta all'ospedale Maggiore di Novara la ragazza di 15 anni, Ludovica, che ieri sera era caduta da una giostra al Luna park di Galliate, nel Novarese. Stava trascorrendo una serata con amici per festeggiare il suo compleanno. La ragazzina era salita su una delle attrazioni, il Tagadà (posto sotto sequestro), ed era stata sbalzata fuori cadendo pesantemente al suolo. Soccorsa dal personale del 118, le sue condizioni erano apparse subito disperate. Ha cessato si vivere all'alba di oggi. I carabinieri e la polizia locale sono al lavoro per stabilire le cause dell'incidente e le eventuali responsabilità. - (PRIMAPRESS)