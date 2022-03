Norvegia: precipitato un convertiplano militare Usa durante operazioni Nato. Ricerche in corso per i 4 dispersi

(PRIMAPRESS) - NORVEGIA - Un aereo militare Usa con 4 persone a bordo si è schiantato nel nord della Norvegia, mentre prendeva parte alle esercitazioni militari della Nato. Lo segnala la Bbc, che parla di un velivolo V-22 Osprey, un convertiplano che combina la capacità di portanza verticale dell'elicottero con la velocità e l'autonomia di un convenzionale velivolo ad ala fissa.Per le autorità norvegesi tra le possibili cause dell' incidente il maltempo. Al momento non è nota la sorte dei componenti dell'e- quipaggio. Le ricerche sono in corso. - (PRIMAPRESS)